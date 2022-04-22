Минобороны назвало число эвакуированных из Мариуполя жителей и бойцов ВСУ

Минобороны сообщило об эвакуации из Мариуполя 144 тысяч жителей и 1844 плененных бойца ВСУ

Из освобожденного российскими войсками Мариуполя эвакуировали более 144 тысяч жителей и 341 иностранного гражданина, а также 1844 плененных бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные назвал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РИА Новости.

Представитель Минобороны отметил, что эти числа говорят о безосновательности обвинений стран Запада и Украины в адрес российских военных «в создании каких-то препятствий выходу мирных жителей и необеспечении условий для сдачи в плен украинских военнослужащих».

По словам генерала, все захваченные бойцы ВСУ живы и находятся в безопасности. Им оказывается медицинская помощь.

«Все это сделано без какого-либо участия киевских властей, но в отношении граждан их же страны», — подчеркнул Мизинцев.

Он добавил, что Россия в любой момент готова ввести режим тишины для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали». Аналогичные условия могут быть предложены и бойцам ВСУ, которые решат сдаться.

Об освобождении Мариуполя российскими военными 21 апреля президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, во время операции были убиты более 4000 украинских солдат.

Бои в городе начались в конце февраля, а 11 марта он был окружен. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке Мариуполя.