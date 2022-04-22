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Минобороны назвало число эвакуированных из Мариуполя жителей и бойцов ВСУ

Минобороны сообщило об эвакуации из Мариуполя 144 тысяч жителей и 1844 плененных бойца ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Из освобожденного российскими войсками Мариуполя эвакуировали более 144 тысяч жителей и 341 иностранного гражданина, а также 1844 плененных бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные назвал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РИА Новости.

Представитель Минобороны отметил, что эти числа говорят о безосновательности обвинений стран Запада и Украины в адрес российских военных «в создании каких-то препятствий выходу мирных жителей и необеспечении условий для сдачи в плен украинских военнослужащих».

По словам генерала, все захваченные бойцы ВСУ живы и находятся в безопасности. Им оказывается медицинская помощь.

«Все это сделано без какого-либо участия киевских властей, но в отношении граждан их же страны», — подчеркнул Мизинцев.

Он добавил, что Россия в любой момент готова ввести режим тишины для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали». Аналогичные условия могут быть предложены и бойцам ВСУ, которые решат сдаться.

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Об освобождении Мариуполя российскими военными 21 апреля президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, во время операции были убиты более 4000 украинских солдат.

Бои в городе начались в конце февраля, а 11 марта он был окружен. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке Мариуполя.

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Константин Лысяков
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