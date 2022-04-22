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Минобороны заявило о готовности ввести режим тишины на «Азовстали»

Минобороны РФ сообщило о готовности ввести режим тишины на «Азовстали»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия в любой момент может ввести режим тишины для эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе, если они там находятся. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

По его словам, российские военные также могут объявить режим тишины для тех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые захотели сложить оружие.

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Ранее министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что на «Азовстали» якобы находятся почти тысяча мирных жителей. Она также сообщила о 500 раненных бойцов ВСУ на территории завода.

В четверг, 21 апреля, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине — министр сообщил об освобождении Мариуполя. Шойгу также заявил главе государства, что на «Азовстали» были блокированы более двух тысяч украинских военных. Путин приказал отменить штурм завода, отметив его нецелесообразность.

Позднее сенатор Константин Косачев заявил, что решение верховного главнокомандующего об отмене штурма «соответствует смыслу и духу военной спецоперации» — она не нацелена на гражданских людей и человеческие жертвы, пояснил он.

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Анастасия Шейкина
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