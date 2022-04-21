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Путин принял Шойгу с докладом о спецоперации на Украине

Путин принял в Кремле главу Минобороны Шойгу с докладом о специальной операции на Украине

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Минобороны Сергея Шойгу с докладом о ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В начале беседы с верховным главнокомандующим Шойгу доложил ему о ситуации в Мариуполе, подчеркнув, что город освобожден.

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По словам министра обороны, Вооруженные силы (ВС) России принимали все меры, чтобы обеспечить безопасность жителей Мариуполя. Весь город находится под контролем ВС РФ, ДНР и ЛНР, боевики заблокированы на территории завода «Азовсталь», доложил Шойгу Путину.

19 апреля министр обороны доложил, что ВС России последовательно выполняют план освобождения Донецкой и Луганской народных республик. В них проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни, добавил он.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее основными целями защиту жителей ДНР и ЛНР, подчеркнув, что операция идет в строгом соответствии с первоначальным планом генштаба.

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Анастасия Шейкина
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