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Шойгу рассказал об освобождении ДНР и ЛНР российскими военными

Шойгу заявил, что ВС России последовательно выполняют план освобождения ДНР и ЛНР

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России последовательно выполняют план освобождения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам главы Минобороны, российская армия в ходе проведения спецоперации выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи. Кроме того, в республиках проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни, добавил Шойгу.

Он подчеркнул, что принимающие участие в спецоперации российские военные проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга. События последних месяцев демонстрируют, насколько необходимо для России продолжать совершенствование армии, заключил глава Минобороны.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США, увеличивая объемы поставок оружия Киеву, делают все, чтобы затянуть спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. США также показывают свое намерение воевать «до последнего украинца».

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Сергей Истомин
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