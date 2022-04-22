В ЛНР назвали процент взятой под контроль территории республики

В НМ ЛНР сообщили о взятии под контроль до 90 процентов территории республики

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Иван Филипоненко назвал процент территории ЛНР, взятой под контроль военными НМ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Филипоненко, в настоящий момент военнослужащие НМ ЛНР контролируют до 90 процентов территории республики. Он также добавил, что в городе Кременная сохраняется сложная гуманитарная ситуация и ведутся работы по налаживанию водо- и газоснабжения.

21 апреля министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что подразделения Народной милиции республики с боем вышли на границу Луганской и Харьковской областей. Он уточнил, что под контролем украинских военных в регионе остается лишь «небольшой анклав» в виде городов Северодонецк и Лисичанск.