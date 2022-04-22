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В ЛНР назвали процент взятой под контроль территории республики

В НМ ЛНР сообщили о взятии под контроль до 90 процентов территории республики

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Иван Филипоненко назвал процент территории ЛНР, взятой под контроль военными НМ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Филипоненко, в настоящий момент военнослужащие НМ ЛНР контролируют до 90 процентов территории республики. Он также добавил, что в городе Кременная сохраняется сложная гуманитарная ситуация и ведутся работы по налаживанию водо- и газоснабжения.

21 апреля министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что подразделения Народной милиции республики с боем вышли на границу Луганской и Харьковской областей. Он уточнил, что под контролем украинских военных в регионе остается лишь «небольшой анклав» в виде городов Северодонецк и Лисичанск.

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Алевтина Запольская
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