Народная милиция ЛНР вышла на границу Харьковской области

Глава МВД ЛНР Корнет заявил об освобождении войсками республики дороги на Харьков

Подразделения Народной милиция ЛНР с боем вышли на границу Луганской и Харьковской областей, соединившись с другими частями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел республики Игоря Корнета.

Речь идет о силах МВД ЛНР, патрулирующих отдельные территории под Харьковом. Они встретились с боевыми соединениями Народной милиции, зашедшими из приграничных районов Луганской области.

«Теперь дорога на Харьковскую область из Луганской народной республики свободна и безопасна и может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания, топлива, и обеспечения освобожденных территорий Харькова, и обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения», — сказал Корнет.

Он уточнил, что сейчас под контролем украинских военных в регионе остается лишь «небольшой анклав» — города Северодонецк и Лисичанск. «На этом мы останавливаться не будем, продолжение будет. Задачи, которые были нарезаны при специальной операции на территории Украины, будут выполнены все четко и в срок», — пообещал министр.

Ранее стало известно, что Украина предложила России провести специальный раунд переговоров для освобождения заблокированных в Мариуполе солдат Вооруженных сил Украины и бойцов националистического батальона «Азов». Провести такую встречу представители Киева готовы без предварительных условий.

