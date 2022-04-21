Киев предложил Москве провести специальный раунд переговоров в Мариуполе

Подоляк предложил России провести переговоры в Мариуполе для спасения мирных и военных лиц

Советник руководителя офиса украинского президента и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что Украина готова провести специальный раунд переговоров с Россией в Мариуполе. Он предложил провести встречу сторон в формате «один на один» или «два на два», передает РБК.

Представитель Киева предложил Москве провести встречу для спасения военных и гражданских лиц, находящихся в Мариуполе.

«Мы готовы провести "специальный раунд переговоров" прямо в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы спасти наших парней, "Азов", военных, мирных жителей, детей, живых и раненых», — заявил он.

Подоляк добавил, что Украина готова к такой встрече «без предварительных условий».

20 апреля стало известно, что Украина сорвала гуманитарную операцию на «Азовстали». По словам представителя Минобороны России генерала-полковника Михаила Мизинцева, открытым коридором для эвакуации мирных жителей никто не воспользовался.

Ранее в Мариуполе открыли гуманитарный коридор для сдавшихся военных ВСУ. Решение приняли исходя из «катастрофической ситуации» на комбинате «Азовсталь». 20 апреля Минобороны снова призвало боевиков в Мариуполе сложить оружие.