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В США призвали ввести санкции против Абрамовича

Президента США призвали ввести санкции против Романа Абрамовича

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Высокопоставленные официальные лица Белого дома усилили давление на руководство США, призывая ввести санкции против российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Они указывают, что его участие в мирных переговорах между Россией и Украиной не дало ощутимых результатов. В день начала спецоперации Абрамович принял переданное через посредника предложение президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в переговорах, отметил источник. Взамен миллиардер попросил Зеленского убедить Запад не вводить против него санкции.

Президент США Джо Байден исполнил просьбу, отмечает издание. С аналогичной просьбой украинский президент якобы обратился и к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Однако Великобритания ввела санкции против Абрамовича 10 марта, а через несколько дней это сделал и Евросоюз.

В начале апреля более семи миллиардов долларов активов, принадлежащих Абрамовичу, были заморожены властями налоговой гавани острова Джерси.

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Платон Щукин
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