В США призвали ввести санкции против Абрамовича

Президента США призвали ввести санкции против Романа Абрамовича

Высокопоставленные официальные лица Белого дома усилили давление на руководство США, призывая ввести санкции против российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Они указывают, что его участие в мирных переговорах между Россией и Украиной не дало ощутимых результатов. В день начала спецоперации Абрамович принял переданное через посредника предложение президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в переговорах, отметил источник. Взамен миллиардер попросил Зеленского убедить Запад не вводить против него санкции.

Президент США Джо Байден исполнил просьбу, отмечает издание. С аналогичной просьбой украинский президент якобы обратился и к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Однако Великобритания ввела санкции против Абрамовича 10 марта, а через несколько дней это сделал и Евросоюз.

В начале апреля более семи миллиардов долларов активов, принадлежащих Абрамовичу, были заморожены властями налоговой гавани острова Джерси.