Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Австрия заявила о зависимости от российского газа

Министр финансов Австрии Бруннер заявил, что газовая отрасль страны зависима от газа из РФ

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер в интервью CNN заявил, что газовая отрасль страны зависима от российского газа.

По его словам, Австрия не поддержит эмбарго на газ из России. «Как только санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку», — добавил он.

Бруннер также отметил, что австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у них «нет выбора». Глава ведомства отметил, что нет смысла в санкциях, которые наносят австрийской экономике «больший ущерб», чем российской.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония решили избегать закупок газа у России. Политик подчеркнул, что все три страны Балтии в настоящий момент не импортируют российский газ. «Мы будем сотрудничать, чтобы обеспечить достаточное количество газа, и мы будем использовать подземное хранилище газа в Латвии», — рассказал премьер-министр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал об отправке нового отряда добровольцев на Украину
Стало известно о переброске Британией под Львов специалистов по диверсиям
В Кремле прокомментировали просьбу бывшего депутата Рады о политическом убежище
Микробиолог допустил участие Польши в разработке биооружия на Украине
Мужчина совершил попытку самосожжения у Капитолия
Стала известна дата визита генсека ООН в Киев
Фото очереди за табаком напомнило москвичам способы покупки курева в 1990-х
В Европарламенте предрекли разрушение экономики ЕС из-за антироссийских санкций
В Европарламенте рассказали о жертвах Евросоюза ради США
Россиянам рассказали о праве на материальную помощь от работодателя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.