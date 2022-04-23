Австрия заявила о зависимости от российского газа

Министр финансов Австрии Бруннер заявил, что газовая отрасль страны зависима от газа из РФ

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер в интервью CNN заявил, что газовая отрасль страны зависима от российского газа.

По его словам, Австрия не поддержит эмбарго на газ из России. «Как только санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку», — добавил он.

Бруннер также отметил, что австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у них «нет выбора». Глава ведомства отметил, что нет смысла в санкциях, которые наносят австрийской экономике «больший ущерб», чем российской.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония решили избегать закупок газа у России. Политик подчеркнул, что все три страны Балтии в настоящий момент не импортируют российский газ. «Мы будем сотрудничать, чтобы обеспечить достаточное количество газа, и мы будем использовать подземное хранилище газа в Латвии», — рассказал премьер-министр.