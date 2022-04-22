Страны Балтии решили не покупать газ у России

Премьер-министр Латвии заявил, что страны Балтии решили избегать закупок газа у России

Латвия, Литва и Эстония решили избегать закупок газа у России. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает Reuters.

Кариньш подчеркнул, что все три страны Балтии в настоящий момент не импортируют российский газ. «Мы будем сотрудничать, чтобы обеспечить достаточное количество газа, и мы будем использовать подземное хранилище газа в Латвии», — рассказал премьер-министр.

Ранее в апреле генеральный директор латвийского оператора газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс заявил, что с начала месяца страны — Латвия, Литва и Эстония — перестали импортировать газ из России. По словам Барриса, сигналом о необходимости резко сократить поставки стало требование России о расчете за газ в рублях.

Полностью отказаться от российских энергоресурсов в будущем намерена и Германия — об этом говорила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже сообщил, что страна не нуждается в поставках газа из России. Отказаться от российского газа собирается и Италия — министр по экологической модернизации и трансформации страны Роберто Чинголани сказал, что достичь полной независимости от импорта российского газа удастся ко второй половине 2023 года.