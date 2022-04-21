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Италия назвала сроки отказа от российского газа

Министр Италии Чинголани заявил об отказе от газа из России во второй половине 2023 года

Фото: Shutterstock

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани назвал сроки отказа от российского газа. Политик заявил, что Италия сможет достичь почти полной независимости от импорта газа во второй половине 2023 года. Его слова приводит газета La Stampa.

Чинголани считает, что необходимо в кратчайшие сроки прекратить закупки российского газа по этическим соображениям. «Мы отдаем за энергоносители России почти миллиард евро в день и, понятно, таким образом финансируем военные действия», — сказал министр.

В рамках стратегии правительство планирует максимально увеличить поставки газа по новым контрактам и увеличить мощности регазификационных терминалов для импорта сжиженного природного газа. Министр назвал сильную зависимость Европы от российских энергоресурсов серьезной геополитической ошибкой последних 20 лет и добавил, что невозможно решить эту проблему за месяц.
 
Италия, получающая около 40 процентов газа из России, стремится постепенно диверсифицировать поставки после начала конфликта на Украине, сообщает Reuters. Рим уже подписал контракт на импорт газа из Алжира, Египта и Республики Конго. Таким образом европейская страна сможет заменить часть из 29 миллиардов кубометров газа, поставляемого из РФ. Итальянское правительство также планирует заключить новые договоры с другими странами.
 
В конце апреля стало известно, что Италия может отказаться выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Россия, если Евросоюз признает эти действия нарушением антироссийских санкций.

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Платон Щукин
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