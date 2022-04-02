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В страны Балтии перестал поступать природный газ из России

В страны Балтии перестал поступать природный газ из России с начала апреля

Фото: Pixabay

Председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс сообщил, что с начала апреля в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию — перестал поступать природный газ из России. Об этои пишет «Интерфакс».

По его словам, газ доставляют два поставщика — Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. Он отметил, что заявление российской стороны о том, что за поставляемый газ можно будет рассчитываться лишь в рублях, стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из России.

«С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала — чем быстрее, тем лучше», — отметил Барисс.

Ранее сообщалось, что Литва полностью отказалась от экспорта природного газа из России. Таким образом, прибалтийская страна стала первой в Евросоюзе, отказавшейся от российского топлива. В министерстве энергетики республики подчеркнули, что требование России рассчитываться за газ в рублях не является актуальным для Литвы.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией недружественным странам. В свою очередь, представители европейских стран указывали, что в контрактах значится другая валюта.

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Марина Совина
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