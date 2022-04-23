Блогерша Белоцерковская рассказала о романе со Шнуровым

Блогерша Белоцерковская описала роман со Шнуровым словами «такая неприятная история»

Известная кулинарная блогерша, писательница и предпринимательница Вероника Белоцерковская описала роман с музыкантом Сергеем Шнуровым. Об отношениях с лидером группы «Ленинград» она рассказала в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

«Это вообще такая неприятная история. Я, конечно, сделала тогда огромную глупость», — высказалась блогерша об отношениях со Шнуровым.

По словам Белоцерковской, они с музыкантом нашли общий язык, так как примерно в одно и то же время проходили через бракоразводный процесс. Вместе с тем блогерша заявила, что Шнурова в тот момент «было бесконечно жалко». «Он бегал как гномик с ключиком от себя и не знал, кому его вручить. И вот наконец-то он нашел», — охарактеризовала поведение рокера собеседница.

Блогерша сочла, что если бы не ее роман с музыкантом, то он мог бы быть вместе с бывшей женой, ресторатором Матильдой Шнуровой, которая также являлась подругой Белоцерковской. «Наверное, это было с моей стороны предательство. (...) Это то, за что мне очень-очень стыдно», — призналась блогерша.

Шнуров объявил о разводе с третьей женой Матильдой в мае 2018 года. Он утверждал, что экс-супруга сама приняла решение о расставании. После разрыва музыканта стали замечать в компании Белоцерковской. Тогда ряд СМИ утверждал, что у них роман.