Мужчина совершил попытку самосожжения у Капитолия

Fox News: в центре Вашингтона мужчина совершил попытку самосожжения

Мужчина совершил попытку самосожжения рядом с Верховным судом и зданием конгресса США в центре Вашингтона. Об этом сообщает Fox News.

«Медицинский вертолет приземлился в пятницу у ступеней Капитолия после того, как мужчина попытался поджечь себя через дорогу от Верховного суда», — сообщил телеканал.

Полиция города подтвердила факт отправки самолета и перекрытие двух улиц в районе Капитолия. Правоохранители подчеркнули, что речь идет о происшествии «медицинского характера» и оно не угрожало общественной безопасности. О состоянии мужчины не сообщается.

В августе 2021 года гражданин Афганистана попытался совершить акт самосожжения у посольства США в Афинах. 40-летний афганец облил себя горючей жидкостью неподалеку от американского посольства. Находившиеся на месте событий полицейские успели обездвижить мужчину прежде, чем он смог поджечь себя, а затем задержали его. По данным агентства, его доставили в службу государственной безопасности.