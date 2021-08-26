Афганец попытался покончить с собой у посольства США в Афинах

Гражданин Афганистана попытался совершить акт самосожжения у посольства США в Афинах, пишет греческий портал «Ethnos».

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По данным полиции, 40-летний афганец облил себя горючей жидкостью неподалеку от американского посольства. Находившиеся на месте событий полицесйские успели обезвижить мужчину прежде, чем он смог поджечь себя, а затем задержали его. По данным агентства, злоумышленника доставили в службу государственной безопасности.

Личность мужчины не раскрывается, его мотивы устанавливаются. Предположительно, это был ответ на позицию США по Афганистану.

25 августа бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что США фактически позволили боевикам террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватить страну, они лишь стимулировали сотрудничество с радикалами. Он выразил мнение, что талибы никогда не были под давлением, а использовали Пакистан в качестве запасной базы в то время как США пытались начать сотрудничество с боевиками с посощью подкупа.

В апреле 2021-го американский президент Джо Байден объявил о полном выводе контингента США и НАТО из Афганистана. С этого момента ситуация в республике обострилась: боевики «Талибана» начали активно захватывать города и провинции, подбираясь все ближе к столице страны. Они захватили Кабул 15 августа, в тот же день Афганистан покинул экс-президент Ашраф Гани.