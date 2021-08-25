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Частные спасательные самолеты улетели из Кабула почти пустыми

The Wall Street Journal: чартерные рейсы не могу забрать беженцев из Кабула
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Фото: Reuters

Группы американских ветеранов, гуманитарные организации и военные подрядчики, организовавшие частные спасательные операции, не могут забрать беженцев из Кабула. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, подготовленные ими чартерные самолеты вылетают из Афганистана почти пустыми. Организаторы спасательных миссий жалуются на запутанные бюрократические барьеры. Растущие законодательные препятствия мешают им взять на борт беженцев.

Афганцы не могут попасть на рейсы, так как «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) установил новые контрольно-пропускные пункты (КПП) и лишил афганцев доступа к аэропорту. Новые КПП боевиков появились и на дороге в Пакистан, что сделало выезд из страны еще более опасным.

Боевики террористического движения заявили, что дорога, ведущая к международному аэропорту Кабула, открыта только для иностранцев.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон организовала чартерные рейсы из Афганистана, чтобы вывезти из страны женщин, находящихся в группе риска. Клинтон и другие влиятельные американцы пожертвовали деньги фактически арендовав самолеты.

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