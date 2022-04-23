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В Японии удивились оказавшейся слабее рубля иене

Японский писатель Ямада заявил, что иена оказалась слабее находящегося под санкциями рубля

Фото: Pixabay

Японский публицист и писатель Дзюн Ямада удивился тому, что японская иена оказалась слабее рубля, несмотря на то, что российская валюта находится под беспрецедентными санкциями. Об этом говорится в его статье для Yahoo News Japan.

По словам автора, иена стремительно обесценивается, к 12 апреля ее курс упал до 129 иен за доллар, хотя еще 1 марта составлял 114. Отмечается, что такого стремительного падения не было никогда( курс иены в настоящее время составляет 0,6 российского рубля — прим. «Ленты.ру»).

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Несмотря на это, Банк Японии продолжает смягчение монетарной политики, что приводит к дальнейшему ослаблению национальной валюты, считает Ямада. Он напомнил, что курс определяется не только разницей в процентных ставках или денежной массой, на него влияет также «национальная мощь» — богатство и экономическая сила страны, исчисляемая в ресурсах и продуктах питания.

«С этой точки зрения иена явно стоит меньше, чем рубль. У рубля есть ресурсы, продовольствие и золото, чтобы гарантировать его стоимость. В Японии этого очень мало», — подчеркнул публицист.

Ямада добавил, что антироссийские санкции не принесли ожидаемого эффекта, кроме того, мир начал отходить от доллара, за счет чего снижается его стоимость.

21 апреля Центральный банк представил прогнозы по курсу рубля, инфляции и ВВП России на 2022-2024 годы, основанный на оценках аналитиков. Медианный прогноз по инфляции на 2022 год составляет 22 процента. Что касается курса доллара к рублю, то в среднем в 2022 году аналитики прогнозируют показатель в 85 рублей, в 2023 году — 90 рублей, а в 2024 году — 96 рублей.

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Марина Совина
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