США уличили в провокации о применении Россией оружия массового поражения

МО: США готовят провокацию, чтобы обвинить РФ в применении тактического ядерного оружия

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения. Его слова приводит ТАСС.

Кириллов указал на имеющиеся у Минобороны (МО) сведения, что Соединенные Штаты готовили провокацию с целью обвинения российских войск в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия.

Он счел, что это было бы реакцией на успехи России в ходе спецоперации, указав, что за последние два месяца «руководством западных стран на регулярной основе делаются провокационные заявления о возможности применения Россией оружия массового поражения».

Кириллов также вспомнил, как в 2003 году пробирка с неизвестным веществом, заявленным как биологическое оружие, в руках Госсекретаря США Колина Пауэлла послужила поводом к вторжению в Ирак.

Ранее Кириллов заявил, что на Украине была зафиксирована химическая атака на российские войска с беспилотника.

