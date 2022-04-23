Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российская пенсионерка погибла во время чтения вечерней молитвы

В Арзамасе 86-летняя пенсионерка погибла из-за зажженных свечей во время чтения молитвы

Фото: Shutterstock

В Арзамасе 86-летняя местная жительница погибла, по предварительным данным, при неосторожном обращении с огнем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 21 апреля она решила прочесть вечернюю молитву и зажгла свечи. Их пламя попало на одежду, она загорелась.

На следующее утро тело погибшей обнаружил ее сын. Следователи начали проверку по факту случившегося и назначили судебно-медицинскую экспертиза для установления точной причины смерти, а также пожарно-техническую экспертизу для определения причины возгорания.

Ранее сообщалось, что под Красноярском подрабатывавшую таксистом российскую пенсионерку убили и бросили в колодец.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Словакия заявила о намерении заплатить России за газ в евро
Увеличилось число погибших в результате пожара в оборонном НИИ в Твери
Российский хирург назвал четыре симптома опасных порезов
В Минобороны рассказали о сорванной провокации из-за отмены штурма «Азовстали»
Предложение Минпромторга разрешить ввоз товаров без одобрения компании оценили
Американский тренер назвал опасность исполнения Трусовой пятерного прыжка
Кара-Мурзе предъявили обвинение в дискредитации российской армии
Бывшее руководство банка «Тинькофф» запустит новый проект
Российская пенсионерка погибла во время чтения вечерней молитвы
Минобороны показало видео уничтожения складов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.