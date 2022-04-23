Российская пенсионерка погибла во время чтения вечерней молитвы

В Арзамасе 86-летняя пенсионерка погибла из-за зажженных свечей во время чтения молитвы

В Арзамасе 86-летняя местная жительница погибла, по предварительным данным, при неосторожном обращении с огнем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 21 апреля она решила прочесть вечернюю молитву и зажгла свечи. Их пламя попало на одежду, она загорелась.

На следующее утро тело погибшей обнаружил ее сын. Следователи начали проверку по факту случившегося и назначили судебно-медицинскую экспертиза для установления точной причины смерти, а также пожарно-техническую экспертизу для определения причины возгорания.

Ранее сообщалось, что под Красноярском подрабатывавшую таксистом российскую пенсионерку убили и бросили в колодец.