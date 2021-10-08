Подрабатывавшую таксистом российскую пенсионерку убили и бросили в колодец

Жительница села Дудовка в Казачинском районе Красноярского края была обнаружена мертвой на дне колодца, пишет NGS24.RU. По данным полиции, пожилая женщина подрабатывала таксистом и пропала в ночь с 3 на 4 октября. 69-летняя пенсионерка поехала на работу, а позже перестала выходить на связь.

В течение нескольких дней россиянку найти не удавалось. Выйти на ее след помогла соседка — она вспомнила, что в последнее время в доме пропавшей вели себя странно: у жителей внезапно появились деньги, а позже они начали закапывать исправный колодец.

«Звоню сотрудникам полиции и начинаю рассказывать про колодец, может, это им поможет», — призналась очевидица. Впоследствии выяснилось, что в колодец сбросили труп таксистки. Подозреваемый в убийстве был задержан — им оказался сожитель погибшей.

В июне в Перми задержали троих студентов колледжа, которые изрезали ножом водителя такси и поехали кататься на автомобиле премиум-класса. Автомобиль вызвали учащиеся второго курса пермского колледжа. По окончании поездки подростки напали на водителя.