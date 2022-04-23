Рэпер Моргенштерн рассказал, что расстался с Диларой из-за разного отношения к изменам

Рэпер Моргенштерн рассказал о причинах развода с бывшей женой — 22-летней Диларой Зинатуллиной. Его слова цитирует Starhit.

По версии исполнителя, у них с Диларой было абсолютно разное понимание любви и отношение к изменам. Для девушки любовь ассоциировалась с верностью, а интимные отношения рэпера с другими девушками она считала предательством. Сам же Моргенштерн секс с другими женщинами чем-то постыдным не считал.

«Вот если бы я влюбился — это предательство. А просто потыкать в какую-то вагину, а че нет?», — высказался артист.

При этом он отметил, что готов был уделять жене время и проводить вместе с ней досуг, однако отказаться от интереса к другим представительницам женского пола он не мог.

Ранее юрист Андрей Князев рассказал о разделе имущества Моргенштерна и Дилары после развода. По словам эксперта, состояние исполнителя оценивается в 1,5 миллиона долларов, однако если эта сумма была накоплена артистом до брака, то его бывшая жена не может претендовать на ее половину. «То же самое касается другого имущества, в том числе ресторана, открытого до свадьбы. Если это вне брака, то это все его. А если за семь месяцев брака он заработал, предположим, 100 тысяч долларов, Дилара может претендовать на 50 тысяч», — заявил адвокат.