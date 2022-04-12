Юрист рассказал о разделе имущества Моргенштерна и Дилары после развода

Юрист Князев рассказал о разделе имущества Моргенштерна и Дилары после развода пары

Юрист Андрей Князев рассказал, как будет проходить раздел имущества 24-летнего рэпера Моргенштерна и его уже бывшей супруги, 22-летней Дилары Зинатуллиной. Об этом сообщает Popcornnews.

По словам эксперта, состояние исполнителя оценивается в 1,5 миллиона долларов, однако если эта сумма была накоплена артистом до брака, то его бывшая жена не может претендовать на ее половину. «То же самое касается другого имущества, в том числе ресторана, открытого до свадьбы. Если это вне брака, то это все его. А если за семь месяцев брака он заработал, предположим, 100 тысяч долларов, Дилара может претендовать на 50 тысяч», — заявил адвокат.

Юрист также добавил, что подарки, которые Дилара получила от артиста до свадьбы (в том числе дорогостоящий автомобиль и драгоценные украшения) не будут делиться между бывшими супругами. При этом спустя несколько месяцев после заключения брака жена исполнителя открыла с его помощью салон красоты. «Подарки есть подарки. Если они были сделаны во время брака, то они будут делиться 50 на 50», — сообщил Князев.

Ранее Моргенштерн намекнул на расставание с супругой, выпустив трек об этом. Дилара Зинатуллина подтвердила опасения поклонников по поводу развода с рэпером, записав видео. В нем девушка объяснила, что не сошлась с Алишером характерами.