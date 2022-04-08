Моргенштерн рассказал о расставании с женой

Рэпер Моргенштерн рассказал о том, что расстался с супругой спустя 7 месяцев после свадьбы

Рэпер Моргенштерн подтвердил расставание с женой Диларой Зинатуллиной спустя семь месяцев после свадьбы. Об этом он сообщил в своем новом треке «Селяви».

В четверг, 7 апреля, рэпер выпустил новый сингл под названием «Селяви», в которым подтвердил расставание с 22-летней Зинатуллиной. На обложку песни артист поместил обручальные кольца пары в виде наручников, инкрустированных бриллиантами. В самом треке исполнитель поет о том, что «рок-звезда не может быть хорошим мужем», имея в виду себя. Алишер сообщает, что теперь его свидания с супругой будут только в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), а также прощается с Диларой.

Слухи о расставании рэпера и его супруги начались несколько месяцев назад. Сначала пара, вместе проживающая в Дубае, опубликовала совместные кадры, в описании к которым сообщила, что разводится (тогда многие поклонники решили, что Алишер и Дилара шутят). После этого супруги стали все реже выходить в свет вместе, а также появляться в микроблогах друг друга, что и спровоцировало слухи о расставании Моргенштерна и Зинатуллиной.

В ноябре 2021 года Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что хип-хоп-артист торгует наркотиками в социальных сетях.

7 апреля 2022 года рэпера заметили в Иерусалиме, где он собирается получить гражданство Израиля.