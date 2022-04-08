Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Моргенштерн рассказал о расставании с женой

Рэпер Моргенштерн рассказал о том, что расстался с супругой спустя 7 месяцев после свадьбы

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Рэпер Моргенштерн подтвердил расставание с женой Диларой Зинатуллиной спустя семь месяцев после свадьбы. Об этом он сообщил в своем новом треке «Селяви».

В четверг, 7 апреля, рэпер выпустил новый сингл под названием «Селяви», в которым подтвердил расставание с 22-летней Зинатуллиной. На обложку песни артист поместил обручальные кольца пары в виде наручников, инкрустированных бриллиантами. В самом треке исполнитель поет о том, что «рок-звезда не может быть хорошим мужем», имея в виду себя. Алишер сообщает, что теперь его свидания с супругой будут только в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), а также прощается с Диларой.

Слухи о расставании рэпера и его супруги начались несколько месяцев назад. Сначала пара, вместе проживающая в Дубае, опубликовала совместные кадры, в описании к которым сообщила, что разводится (тогда многие поклонники решили, что Алишер и Дилара шутят). После этого супруги стали все реже выходить в свет вместе, а также появляться в микроблогах друг друга, что и спровоцировало слухи о расставании Моргенштерна и Зинатуллиной.

В ноябре 2021 года Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что хип-хоп-артист торгует наркотиками в социальных сетях.

7 апреля 2022 года рэпера заметили в Иерусалиме, где он собирается получить гражданство Израиля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Обнародованы предварительные данные о численности населения России
В показе Prada разглядели поддержку российской спецоперации на Украине
В Москве магазин Chanel обклеили стикерами с Гитлером
RuTube начнет лицензировать зарубежный контент на платформе
Армения назвала ключевые проблемы на переговорах с Азербайджаном
Туроператоры попросили изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров
«Мираторг» отреагировал на проверку цен от ФАС
Россиянам дали совет насчет покупки долларов
В Кремле ответили на заявления Европы о нарушении санкций
Названы главные привычки долгожителей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.