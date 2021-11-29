Появилось видео с Моргенштерном в Дубае

В сети появилось видео с российским рэпером Алишером Моргенштерном в Дубае

В сети появилось видео с российским рэпером Алишером Моргенштерном в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Запись опубликовал менеджер артиста Артем Клюшин в TikTok.

«Угадайте где», — подписал видео автор. На кадрах видно, что жена хип-хоп-исполнителя Дилара везет его в кресле-каталке.

Как предполагают «Известия», запись была сделана в Дубае в аэропорту.

Ранее в ноябре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». После этого рэпер отменил концерты в России и уехал из страны.