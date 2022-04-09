Жена Моргенштерна подтвердила расставание с рэпером

Жена Моргенштерна Дилара подтвердила, что их брак с рэпером действительно распался

Жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина заявила, что их брак с рэпером действительно распался. Девушка опубликовала видео, в котором подтвердила информацию о их расставании спустя семь месяцев после свадьбы. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале Super.ru.

Дилара призналась, что их отношения с музыкантом не заладились еще после свадьбы. По мнению девушки, их союз распался из-за слишком разных характеров. Жена рэпера пояснила, что они уже не живут вместе. Она заверила поклонников, что им удалось сделать все без скандала. Дилара подчеркнула, что уважает Моргенштерна и ни в коем случае не намерена его оскорблять.

Накануне сам рэпер в новом треке «Селяви» намекнул на расставание с супругой. На обложку песни Моргенштерн поместил обручальные кольца пары в виде наручников, инкрустированных бриллиантами. В самом треке исполнитель поет о том, что «рок-звезда не может быть хорошим мужем», имея в виду себя.

Слухи о расставании рэпера и его супруги появились несколько месяцев назад. Сначала пара, вместе проживающая в Дубае, опубликовала совместные кадры, в описании к которым сообщила, что разводится (тогда многие поклонники решили, что Алишер и Дилара шутят).

Позднее супруги стали все реже выходить в свет вместе, а также появляться в микроблогах друг друга, что и спровоцировало информацию о расставании Моргенштерна и Зинатуллиной.