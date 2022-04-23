Оценена вероятность отключения России от системы GPS

Специалист Крейденко заявил, что отключить Россию от системы GPS технически очень сложно

Главный редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко оценил вероятность отключения России от спутников навигационной системы GPS. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

Специалист назвал такой исход маловероятным. По словам Крейденко, это чревато репутационными и финансовыми потерями, так как неизбежно затронет и граничащие с Россией страны.

«Это маловероятная и трудновыполнимая задача … Чтобы отключить Россию, нужно отключать полгруппировки сразу. А после пролета России их нужно включать. Когда вы их включаете, вам нужно будет провести снова тесты. Так что задача очень сложная», — пояснил эксперт.

22 апреля Федеральное агентство воздушного транспорта посоветовало авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS. Данные рекомендации связаны с участившимися после 24 февраля случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS. Позже в Росавиации заверили, что возможные перебои с сигналами глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) не повлияют на безопасность полетов.