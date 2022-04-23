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Оценена вероятность отключения России от системы GPS

Специалист Крейденко заявил, что отключить Россию от системы GPS технически очень сложно

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Главный редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко оценил вероятность отключения России от спутников навигационной системы GPS. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

Специалист назвал такой исход маловероятным. По словам Крейденко, это чревато репутационными и финансовыми потерями, так как неизбежно затронет и граничащие с Россией страны.

«Это маловероятная и трудновыполнимая задача … Чтобы отключить Россию, нужно отключать полгруппировки сразу. А после пролета России их нужно включать. Когда вы их включаете, вам нужно будет провести снова тесты. Так что задача очень сложная», — пояснил эксперт.

22 апреля Федеральное агентство воздушного транспорта посоветовало авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS. Данные рекомендации связаны с участившимися после 24 февраля случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS. Позже в Росавиации заверили, что возможные перебои с сигналами глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) не повлияют на безопасность полетов.

Марина Совина
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