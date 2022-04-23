В Минобороны рассказали о сорванной провокации из-за отмены штурма «Азовстали»

МО: отмена штурма «Азовстали» сорвала планы США по применению оружия массового поражения

Отмена штурма территории завода «Азовсталь» в Мариуполе сорвала планы США и стран НАТО по применению оружия массового поражения в малых объемах и обвинению в этом России, заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Его цитирует РИА Новости.

По утверждению Кириллова, западные страны готовили сценарий провокации, который заключался в максимально скрытном применение оружия массового поражения в малых объемах «для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи».

Приказ об отмене штурма предприятия сорвал планы Пентагона по его реализации, добавили в Минобороны.

Кириллов также высказался, что США и страны НАТО рассматривают три сценария провокаций с реальным применением химического, биологического или ядерного оружия на Украине для последующего обвинения в этом России.

Ранее Игорь Кириллов заявил, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия.