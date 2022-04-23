Россиянам рассказали о праве на материальную помощь от работодателя

Юрист Краснянская рассказала о праве россиян на материальную помощь от работодателя

Глава HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская в беседе с агентством «Прайм» рассказала о праве россиян на получение материальной помощи от работодателя.

Как пояснила юрист, практически в любой организации предусмотрена подобная статья расходов для сотрудников и членов их семей. Речь идет о выплатах, которые работник получает не за труд, а в связи с жизненными обстоятельствами, например, при рождении ребенка, смерти члена семьи или трудном финансовом положении.

Условия, кому предназначена такая материальная помощь и ее размер определяются внутренними локальными актами работодателя, указала Краснянская. Для получения выплаты необходимо написать заявление на имя руководителя и предоставить подтверждающие документы. После этого издается приказ по организации о выплате материальной помощи работнику.

Кроме того, напомнила юрист, в дополнение к материальной помощи работники в определенных жизненных обстоятельствах могут рассчитывать на дополнительный отпуск. Согласно статье 128 Трудового кодекса РФ работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить ему отпуск до пяти календарных дней без сохранения заработной платы в случаях регистрации брака или рождения ребенка, заключила Краснянская.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что в России пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты и доплаты от государства. Они могут быть разовыми или ежемесячными, регионального или федерального уровня. Допвыплаты на федеральном уровне положены ветеранам ВОВ, пострадавшим от радиации гражданам, инвалидам с детства, кавалерам различных орденов, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и ряду других категорий россиян.