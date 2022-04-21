Россиянам рассказали о дополнительных выплатах от государства

Финансист Финогенова напомнила о допвыплатах от государства для ветеранов ВОВ и инвалидов

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм» заявила, что в России пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты и доплаты от государства. Они могут быть разовыми или ежемесячными, регионального или федерального уровня.

Финансист рассказала, что допвыплаты на федеральном уровне положены ветеранам ВОВ, пострадавшим от радиации гражданам, инвалидам с детства, кавалерам различных орденов, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и ряду других категорий россиян.

«Размер их ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) варьируется в зависимости от закона, регулирующего их назначение. Так, в ФЗ "О ветеранах" прописаны как выплаты участникам ВОВ (4746,28 рубля в месяц с 01.02.22), но и, например, выплаты членам семей военнослужащих, работников органов внутренних дел, пожарников и приравненных к ним категориям, погибших при исполнении (1899,73 рубля в месяц)», — напомнила Финогенова.

По словам эксперта, на региональные выплаты могут рассчитывать ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные, пострадавшие от репрессий и другие категории россиян. Размер таких пособий зависит от места проживания человека. Финогенова добавила, что россияне имеют право получить выплаты, монетизировав часть положенных льгот.