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Пенсии по инвалидности в России будут назначаться автоматически

Мишустин заявил, что пенсии по инвалидности будут назначаться без подачи заявления

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически, для этого не будет требоваться подача заявления. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Для получения положенной пенсии не понадобиться тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически, и выплаты пойдут сразу после оформления инвалидности», — заявил глава кабинета министров на встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме.

Ранее министерство труда и социальной защиты России представило законопроект, который расширяет спектр возможностей трудоустройства людей с инвалидностью. В документе предлагается изменить квоту по трудоустройству инвалидов. Предполагается, что службы занятости при обращении людей с инвалидностью окажут им помощь.

В январе профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о росте пенсии в 2022 году. По ее словам, индексация пенсии по инвалидности составила 5,9 процента.

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Никита Абрамов
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