Минобороны показало видео уничтожения складов ВСУ

Минобороны России показало видео уничтожения складов с боеприпасами и вооружением ВСУ

Минобороны России показало видео с уничтожением складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик ведомство публикует в своем Telegram-канале.

«Ударом высокоточных артиллерийских снарядов были уничтожены ангары ВСУ с вооружением и боеприпасами. Наведение на цель осуществлялось расчетом беспилотного летательного аппарата», — сообщили в Минобороны.

Ранее российское военное ведомство также показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России по военной технике ВСУ. Уточнялось, что в результате действий летчиков были уничтожены танк, боевая машина пехоты и укрепленный опорный пункт ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что ее целью является защита жителей республик Донбасса. Он отметил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».