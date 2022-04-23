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Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по военной технике ВСУ

Минобороны России опубликовало видео ударов вертолетов Ка-52 ВКС по военной технике ВСУ

Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео ведомство предоставило журналистам (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Там пояснили, что летчики армейской авиации в ходе выполнения боевой задачи действовали парами и нанесли удары ракетным вооружением по бронированной технике и замаскированным позициям противника.

В результате были уничтожены танк, боевая машина пехоты и укрепленный опорный пункт ВСУ.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин обозначил ее главной целью защиту жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет в строгом соответствии с первоначальным планом Генштаба.

Варвара Кошечкина
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