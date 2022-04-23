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Слова Джонсона о победе России сочли противоречием «единому фронту» G7

The Financial Times: слова премьера Британии Джонсона о победе России разозлят Украину
Борис Джонсон

Борис Джонсон . Фото: Pool / Reuters

Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о победе и достижении целей Россией в спецоперации на Украине противоречат «единому фронту» «Большой семерки» (G7). Об этом пишет The Financial Times.

Отмечается, что заявление политика идет вразрез с его собственной риторикой. По данным издания, несколько недель назад Джонсон выражал уверенность в победе Украины. Также отмечается, что слова британского премьера противоречат «единому фронту» G7.

Также издание со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Евросоюза сообщило, что высказывания Джонсона «разозлят Киев».

Ранее Джонсон заявил, что победа и достижение целей Россией в спецоперации на Украине — это реалистичная вероятность. Глава британского правительства прокомментировал данные западных спецслужб, согласно которым российская спецоперация на Украине может продлиться до конца года, и Россия одержит победу.

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Марина Совина
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