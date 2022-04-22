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Джонсон назвал реалистичной победу России на Украине

Премьер Британии Джонсон допустил достижение Россией целей спецоперации на Украине

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Победа и достижение целей Россией в спецоперации на Украине — это реалистичная вероятность. Так оценил перспективы Москвы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает РИА Новости.

Глава британского правительства прокомментировал данные западных спецслужб, согласно которым российская спецоперация на Украине может продлиться до конца года, и Россия одержит победу. По его словам, Россия сейчас очень близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем. «Я боюсь, что ситуация на этой стадии непредсказуемая», — заключил Джонсон.

Ранее Джонсон рассказал, что в Соединенном Королевстве проходят подготовку десятки украинских военных. Он уточнил, что их тренируют в управлении бронированными транспортными средствами. После обучения военных отправляют обратно на Украину месте с партией из 120 бронированных машин.

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Виктория Кондратьева
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