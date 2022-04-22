Джонсон заявил о десятках тренирующихся в Британии украинских военных

Премьер Джонсон заявил о десятках украинских военных, проходящих подготовку в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране проходят подготовку десятки украинских военных. Об этом сообщает The Guardian.

Он уточнил, что их тренируют в управлении бронированными транспортными средствами. После обучения военные отправятся обратно на Украину вместе с партией из 120 бронированных машин, среди которых бронетранспортеры, разведывательные, ремонтно-эвакуационные командно-штабные и медицинские машины.

Также добавил он, аналогичный центр подготовки действует в Польше, там украинцев учат обращению со средствами противовоздушной обороны.

16 апреля сообщалось, что военные инструкторы из Специальной авиадесантной службы (САС) Соединенного Королевства вернулись на Украину. Спецназовцы начали подготовку украинских военных в Киеве и его окрестностях около двух недель назад. В частности, они обучали местных военных использовать противотанковые ракетные комплексы NLAW, которые Великобритания поставляет Украине.

Ранее издание Politico узнало, что США в декабре 2021 года рассматривали возможность отправки на Украину нескольких сотен военных инструкторов. Они должны были обучать украинские войска «нетрадиционным методам ведения войны».