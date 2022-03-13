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США решили не отправлять на Украину инструкторов из-за России

Politico узнало об отказе Пентагона от планов отправить на Украину военных инструкторов

Фото: the Ukrainian Ground Forces / Reuters

Пентагон в декабре 2021 года рассматривал возможность отправки на Украину нескольких сотен американских военных инструкторов. Об этом узнало Politico.

Издание выяснило, что инструкторы должны были обучать украинские войска «нетрадиционным методам ведения войны», включая партизанские действия. Отмечается, что американских военспецов собирались разместить отдельно от официальной американской миссии, которая действовала на территории военного полигона Яворовский во Львовской области.

От этих планов было решено отказаться из-за позиции Белого дома. Тогда в администрации президента США сочли, что такие действия могут спровоцировать Москву.

12 февраля министр обороны США Ллойд Остин приказал вывести около 150 американских военных инструкторов с территории Украины после беседы с российским коллегой Сергеем Шойгу. 7 марта стало известно, что инструкторы из Великобритании обучили 22 тысячи украинских военнослужащих.

Марина Совина
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