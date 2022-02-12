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Министр обороны США приказал вывести 150 военных инструкторов с Украины

Шеф Пентагона поручил вывести 150 военных инструкторов с Украины после разговора с Шойгу

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны США Ллойд Остин приказал временно вывести около 150 американских военных инструкторов с территории Украины после того, как он провел беседу с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, разговор министров состоялся по телефону, в ходе него руководители военных ведомств обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

12 февраля Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук назвал угрозу вторжения России на Украину мифом, который сфабриковали страны НАТО.

Ранее 12 февраля Президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала вторжения России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран.

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Владимир Седов
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