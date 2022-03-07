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Экономика

Британия выделит 100 миллионов долларов для поддержки Украины

Великобритания выделит Украине дополнительные 100 млн долларов на восстановление бюджета
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Reuters

Великобритания направит правительству Украины дополнительные 100 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Средства, которые Британия выделит Украине, направлены на восстановление экономики — в частности, потерь бюджета, которые страна понесла в связи со спецоперацией России в Донбассе. Кроме того, финансовая помощь предполагает поддержку основных государственных функций Украины.

«Помощь Великобритании уже доходит до тех, кто нуждается в ней больше всего, идут жизненно важные поставки и оказывается медицинская поддержка», — подчеркнул Джонсон.

Британский премьер добавил, что благодаря новому финансированию Лондон по-прежнему будет помогать на Украине «тем, кому грозит ухудшение гуманитарной ситуации». Ранее Великобритания выделила Украине 132 миллиона долларов на экономические реформы и энергетическую независимость, а также 159 миллионов на оказание гуманитарной помощи.

Кроме того, инструкторы Британии обучили 22 тысячи украинских военнослужащих, а Лондон передал Киеву 2 тысячи противотанковых управляемых ракет.

Марина Совина
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