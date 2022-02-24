Великобритания приготовилась дать Зеленскому убежище

Великобритания готова предоставить убежище для руководства Украины в связи со сложившейся ситуацией, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы предоставим всю поддержку [президенту Украины Владимиру Зеленскому и членам его правительства], которую только можем», — сообщил Джонсон о готовности британских властей дать убежище.

Ранее Джонсон на выступлении в парламенте заявил, что Лондон приготовился «вытеснить Россию» из мировой экономики с помощью экономических санкций, проект которого одобрили власти Великобритании.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

