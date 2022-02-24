Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Великобритания приготовилась дать Зеленскому убежище

Премьер Британии Джонсон заявил о готовности предоставить убежище руководству Украины
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Jessica Taylor / Reuters

Великобритания готова предоставить убежище для руководства Украины в связи со сложившейся ситуацией, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы предоставим всю поддержку [президенту Украины Владимиру Зеленскому и членам его правительства], которую только можем», — сообщил Джонсон о готовности британских властей дать убежище.

Ранее Джонсон на выступлении в парламенте заявил, что Лондон приготовился «вытеснить Россию» из мировой экономики с помощью экономических санкций, проект которого одобрили власти Великобритании.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Великобритания анонсировала отказ от российских нефти и газа
Мосбиржа отменила утренние торги
Медведев обошел Джоковича в рейтинге и станет первой ракеткой мира
Доказан риск развития рака из-за употребления мяса
Российских мертвецов ограбили на 510 миллионов рублей
Россияне массово бросились покупать туры в популярную арабскую страну
Белорусский ЦИК заявил о 24 процентах проголосовавших досрочно на референдуме
Великобритания приготовилась дать Зеленскому убежище
Блогерша раскрыла неожиданный способ погладить белье без утюга
Военный эксперт оценил ущерб для НАТО после операции по демилитаризации Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.