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Британские военные инструкторы вернулись на Украину

Times: британские военные инструкторы возобновили работу на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военные инструкторы из Специальной авиадесантной службы (САС) Соединенного Королевства вернулись на Украину. Об этом сообщает британская The Times.

Спецназовцы начали подготовку украинских военных в Киеве и его окрестностях около двух недель назад. В частности, они обучали местных военных использовать противотанковые ракетные комплексы NLAW, которые Великобритания поставляет Украине.

Уточняется, что речь идет не о добровольцах, прибывших на Украину, а о кадровых военных. Британские инструкторы покинули страну в феврале, чтобы не допустить их участия в прямых столкновениях с российскими войсками и потенциального конфликта между РФ и НАТО.

Ранее Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила, что при освобождении города Марьинка были уничтожены, предположительно, три инструктора из США. На месте удалось обнаружить иностранное вооружение и личные вещи американских наемников. Погибших идентифицировали как капитана Майкла Хавкера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина.

До этого издание Politico узнало, что Пентагон в декабре 2021 года рассматривал возможность отправки на Украину нескольких сотен американских военных инструкторов. Они должны были обучать украинские войска «нетрадиционным методам ведения войны», включая партизанские действия. Однако, как сообщалось, от этих планов было решено отказаться из-за позиции Белого дома.

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Марина Совина
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