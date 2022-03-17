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В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 3 инструкторов США при освобождении Марьинки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила, что при освобождении города Марьинка были уничтожены, предположительно, три инструктора из США. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее издание Politico узнало, что Пентагон в декабре 2021 года рассматривал возможность отправки на Украину нескольких сотен американских военных инструкторов. Они должны были обучать украинские войска «нетрадиционным методам ведения войны», включая партизанские действия. Однако, как сообщалось, от этих планов было решено отказаться из-за позиции Белого дома.

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Варвара Кошечкина
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