США потребовали от Индии отказаться от оборонных программ с Россией

Пентагон не хочет, чтобы Индия и другие страны сотрудничали с РФ в оборонной деятельности

США потребовали от Индии и других стран отказаться от совместной оборонной деятельности с Россией, пишет Times of India со ссылкой на слова представителя Министерства обороны США Джона Кирби.

«Мы четко сказали Индии и другим странам, что не хотим, чтобы они полагались на Россию в своих оборонных программах», — подчеркнул он. Кирби добавил, что США ценят сотрудничество с Индией в военной сфере. «Мы ищем способы, чтобы и дальше укрепить его. Это имеет значение, это важно», — считает пресс-секретарь Пентагона.

Ранее США предупредили Индию «о серьезных рисках», если та нарастит закупки нефти у России. В противном случае Индии могут угрожать серьезные последствия, заявила американская сторона.

Нефтеперерабатывающие компании Индии с 24 февраля нарастили закупки российского сырья по сниженным ценам. За месяц они приобрели 13 миллионов баррелей по сравнению с 16 миллионами баррелей за весь прошлый год.