США предостерегли Индию от покупки российской нефти

США предостерегли Индию от наращивания поставок российской нефти

США предупредили Индию «о серьезных рисках» в случае увеличения закупок нефти у России, пишет Times of India со ссылкой на представителя американской администрации.

Наращивание поставок российского сырья «может подвергнуть Нью-Дели большому риску, поскольку Вашингтон готовится усилить санкции против Москвы в связи с событиями на Украине», предостерегли в Белом доме. По словам источника, США не возражают, чтобы Индия покупала российскую нефть. Но она должна делать это «по сниженным ценам и без значительного увеличения объемов по сравнению с предыдущими годами».

Иначе Индии могут угрожать серьезные последствия, заявила американская сторона. Нефтеперерабатывающие компании Индии с 24 февраля нарастили закупки российской нефти по сниженным ценам. За месяц они приобрели 13 миллионов баррелей по сравнению с 16 миллионами баррелей за весь 2021 год.

Россия хочет продавать Индии нефть Urals с большой скидкой (до 35 долларов за баррель) на фоне снижения интереса со стороны других покупателей, узнал Bloomberg. По словам источников, Россия предлагает оплачивать нефть рублями с использованием Системы передачи финансовых сообщений (российский аналог SWIF).