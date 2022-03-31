Россия захотела продавать Индии нефть с большой скидкой

Bloomberg узнал о скидке на российскую нефть для Индии до 35 долларов за баррель

Россия хочет продавать Индии нефть Urals с большой скидкой, до 35 долларов за баррель, на фоне снижения интереса со стороны других покупателей, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Таким образом Россия, столкнувшаяся с санкциями, намерена убедить Индию нарастить закупки. Второй по величине импортер в Азии, страна одна из немногих все больше интересуется российской нефтью вопреки международному давлению — покупатели в Европе и США опасаются закупок в России.

Для начала Россия рассчитывает, что Индия заключит контракт на закупку 15 миллионов баррелей на этот год, переговоры сейчас идут на уровне правительств, узнало агентство. При этом индийские нефтеперерабатывающие заводы не настроены на значительные объемы российской нефти: страна годами закупала ее в весьма незначительных объемах, объяснил основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

В марте Индия уже нарастила закупки российской нефти, отметили опрошенные CNBC специалисты. Как заявил ведущий нефтяной аналитик исследовательской компании Kpler Мэтт Смит, с начала марта в Индию было отправлено пять партий объемом около шести миллионов баррелей, что составляет примерно половину объема поставок по итогам 2021 года.

