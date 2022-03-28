Индийские закупки российской нефти в марте достигли половины объема за 2021 год

В марте 2022 года Индия резко нарастила закупки российской нефти, сообщили опрошенные CNBC аналитики. Как заявил ведущий нефтяной аналитик исследовательской компании Kpler Мэтт Смит, с начала марта в Индию было отправлено пять партий объемом около шести миллионов баррелей, что составляет примерно половину объема поставок по итогам 2021 года.

По ожиданиям экспертов, поставки нефти марки Urals Китаю и Индии в перспективе будут увеличиваться. Одной из главных причин являются значительные скидки на нее относительно цены на нефть марки Brent. По данным некоторых аналитиков, в перспективе Индия может начать покупать российскую нефть со скидкой, достигающей около 20 процентов, что составит более 20 долларов с каждого барреля.

«Сегодня мотивы правительства Индии носят экономический, а не политический характер. Индия всегда будет искать компромисс в своей стратегии импорта нефти. Трудно не воспользоваться 20-процентной скидкой, когда вы импортируете 80-85 процентов своей нефти, особенно вслед за пандемией и замедлением глобального роста»,— заявил глава отдела торговли консалтинговой компании Vogel Group Самир Кападия.

По его мнению, Индия проигнорировала давление США с целью ограничения закупок сырой нефти из России. Подобную позицию продемонстрировали китайские компании. Многие аналитики считают, что Китай как крупнейший мировой импортер нефти также увеличит ее закупки из России. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), поставки российской нефти в КНР в 2021 году составляли 1,6 миллиона баррелей в день.

«Китай по-прежнему импортирует российскую нефть и, скорее всего, увеличит свои закупки, если сможет платить в юанях и со скидками. По сути, на Россию оказывается давление, потому что у нее возникают некоторые трудности с продажей своей нефти», — сказала президент Transversal Consulting Эллен Уолд.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявлял, что в случае отказа европейских стран от закупки нефти поставки переориентируют на государства Юго-Восточной Азии. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, говорил, что власти видят проблемы с контрактацией российских нефти и нефтепродуктов на экспорт на апрель, но они решаемы.