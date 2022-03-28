Кремль допустил продажу российской нефти на Восток
Россия сможет поставлять нефть на Восток, если европейские страны откажутся от российского сырья. Такую возможность допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.
«Вы знаете, что есть рынок в Юго-Восточной Азии. Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с того направления, восточного направления», — пояснил он. Песков подчеркнул, что мировой рынок более многогранен, чем европейский. При этом последний является премиальным.
Пресс-секретарь президента также разъяснил поручение Владимира Путина об оплате российского газа «недружественными» странами в рублях. Он сказал, что Россия не будет поставлять газ бесплатно. Песков, добавив, что в настоящее время прорабатываются все «модальности» дальнейших поставок.
Российские власти видят проблемы с контрактацией российских нефти и нефтепродуктов на экспорт на апрель, но они решаемы, заявил ранее вице-премьер Александр Новак.