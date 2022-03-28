Кремль допустил продажу российской нефти на Восток

Песков допустил поставки российской нефти на Восток при отказе Европы от оплаты в рублях

Россия сможет поставлять нефть на Восток, если европейские страны откажутся от российского сырья. Такую возможность допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

«Вы знаете, что есть рынок в Юго-Восточной Азии. Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с того направления, восточного направления», — пояснил он. Песков подчеркнул, что мировой рынок более многогранен, чем европейский. При этом последний является премиальным.

Пресс-секретарь президента также разъяснил поручение Владимира Путина об оплате российского газа «недружественными» странами в рублях. Он сказал, что Россия не будет поставлять газ бесплатно. Песков, добавив, что в настоящее время прорабатываются все «модальности» дальнейших поставок.

Российские власти видят проблемы с контрактацией российских нефти и нефтепродуктов на экспорт на апрель, но они решаемы, заявил ранее вице-премьер Александр Новак.