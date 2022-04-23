Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об удержании 90 иностранцев на Украине

Минобороны России сообщило, что 90 иностранцев в заложниках националистов на Украине
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, 90 иностранцев в заложниках националистов на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 90 иностранных граждан из 5 государств», — заявил представитель Минобороны России.

По его словам, в семи украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств, они не могут выйти в море из-за высокой угрозы обстрела и минной опасности, созданной Киевом. «В свою очередь со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей», — сказал Мизинцев.

22 апреля в Минобороны сообщили о том, что российские войска эвакуировали из Мариуполя более 144 тысяч жителей и 341 иностранного гражданина, а также 1844 плененных бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель Минобороны отметил, что эти числа говорят о безосновательности обвинений стран Запада и Украины в адрес российских военных «в создании каких-то препятствий выходу мирных жителей и необеспечении условий для сдачи в плен украинских военнослужащих».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Турция запретила полеты направляющимся в Сирию российским самолетам
В США прокомментировали визит министра обороны в Киев
Клинический психолог назвал возможную причину рукопожатий Байдена с пустотой
Минобороны обвинило спецслужбы Украины и Британии в подготовке провокации в ЛНР
Диетолог перечислила полезные свойства куриных яиц
Глава Пентагона и госсекретарь США посетят Украину
Минобороны сообщило об удержании 90 иностранцев на Украине
Зеленский заявил о неготовности Украины деблокировать Мариуполь военным путем
В Минобороны заявили о подготовке провокации в Одессе спецслужбами Украины
В Турции заявили о наличии проекта совместной декларации России и Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.