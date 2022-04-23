Минобороны сообщило об удержании 90 иностранцев на Украине

Минобороны России сообщило, что 90 иностранцев в заложниках националистов на Украине

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, 90 иностранцев в заложниках националистов на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 90 иностранных граждан из 5 государств», — заявил представитель Минобороны России.

По его словам, в семи украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств, они не могут выйти в море из-за высокой угрозы обстрела и минной опасности, созданной Киевом. «В свою очередь со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей», — сказал Мизинцев.

22 апреля в Минобороны сообщили о том, что российские войска эвакуировали из Мариуполя более 144 тысяч жителей и 341 иностранного гражданина, а также 1844 плененных бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель Минобороны отметил, что эти числа говорят о безосновательности обвинений стран Запада и Украины в адрес российских военных «в создании каких-то препятствий выходу мирных жителей и необеспечении условий для сдачи в плен украинских военнослужащих».