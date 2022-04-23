YouTube лишился более 20 процентов российских авторов

Brand Analytics: 20 процентов авторов из России покинули YouTube с начала спецоперации

С начала проведения спецоперации России на Украине YouTube покинуло более 20 процентов активных русскоязычных авторов, сообщает со ссылкой на доклад Brand Analytics РИА Новости.

Согласно данным экспертов, в период с 24 февраля по 20 апреля число авторов упало на 21 процент, при этом также снизилось число таких производителей контента в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), их лишился и TikTok.

Проводя исследование, специалисты компании оперировали усредненными значениями, вписывающимися в линейный тренд. К активным авторам контента причисляли пользователей, которые публиковали в день хотя бы один сторис, сообщение, ролик, комментарий или репост.

В Brand Analytics указали, что несмотря на пока несостоявшуюся блокировку YouTube потерял 21 процент таких авторов в указанный промежуток времени. Instagram, в свою очередь, на фоне блокировки в России и ухода рекламодателей лишился 56 процентов активных авторов и 55 процентов контента. Потери TikTok оказались еще более значительными. «Падение авторов составило 87 процентов, контента — 93 процента. Это прямое следствие запрета для российских авторов публиковать на площадке TikTok, а также невозможности для блогеров заработка на платформе», — отметили аналитики.

Соцсеть «ВКонтакте», напротив, зарегистрировала наплыв пользователей — так, число авторов платформы выросло на 22 процента, а количество контента — на 17 процентов. Рост отметили и среди пользователей мессенджера Telegram — число авторов и контента увеличилось на 24 и 5 процентов соответственно.

Ранее стало известно, что «Яндекс» удалил из поисковой выдачи официальные сайты социальных сетей Instagram и Facebook (запрещены в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской).

21 марта Instagram и Facebook запретили в России, а владеющую ими компанию Meta Platforms Inc. признали экстремистской. Поводом стало сообщение о том, что компания временно разрешит соцсетям в ряде стран не блокировать призывы к насилию в отношении российских военных.