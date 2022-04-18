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«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайты Instagram и Facebook

«Яндекс» и Mail.ru удалили из поисковой выдачи сайты соцсетей Instagram и Facebook

Фото: Shutterstock

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи официальные сайты социальных сетей Instagram и Facebook (запрещены в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

При введении названий соцсетей в поисковой строке «Яндекса» теперь возникает сообщение: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».

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«Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр [запрещенных]», — объяснили в компании и добавили, что синхронизация с реестром происходит автоматически.

Также ссылки на сайты Instagram и Facebook пропали из поисковой выдачи Mail.ru.

Ранее 18 апреля сообщалось, что из поисковой выдачи «Яндекса» исчезли ссылки на сайты изданий «Медуза», «Медиазона» и «Настоящее время» (внесены Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента). В компании уточнили, что ссылки на СМИ были удалены после того, как Роскомнадзор внес их в реестр запрещенных ресурсов.

21 марта Instagram и Facebook запретили в России, а владеющую ими компанию Meta Platforms Inc. признали экстремистской. Поводом стало сообщение о том, что компания временно разрешит соцсетям в ряде стран не блокировать призывы к насилию в отношении российских военных.

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Евгения Наумова
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