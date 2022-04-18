«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на сайты «Медузы» и «Медиазоны»

«Яндекс» удалил ссылки на сайты «Медузы» и «Медиазоны» после признания их запрещенными

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на сайты изданий «Медуза», «Медиазона» и «Настоящее время» (внесены Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) после того, как Роскомнадзор признал их запрещенными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр [запрещенных]», — рассказали в «Яндексе».

В компании добавили, что синхронизация с реестром происходит автоматически.

Ранее в сети обратили внимание на исчезновение ссылок на сайты «Медузы», «Медиазоны» и «Настоящего времени» из поисковой выдачи «Яндекса». При введении названий СМИ в поисковую строку перед пользователями стало возникать сообщение: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».

8 апреля сообщалось, что «Яндекс» начал маркировать ресурсы компании Google как нарушителей российского законодательства. Депутат Госдумы Антон Горелкин уточнил, что поисковые системы будут информировать пользователей о том, что продукты корпорации нарушают законы России до тех пор, пока Google не изменит свою политику.